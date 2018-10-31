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Госдуме предложили изменить ставку налога на прибыль

Экономика

Слишком большое давление на бюджеты регионов

Госдуме предложили изменить ставку налога на прибыль
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Государственная дума РФ

Москва, 31 октября 2018, 10:15 — REGNUM  Пакет законопроектов, направленный на изменение существующего порядка уплаты страховых взносов на обязательное медицинское страхование (ОМС), внесло в Госдуму заксобрание Хакасии, передает корреспондент ИА REGNUM 31 октября.

Поправками в Налоговый кодекс предлагается увеличить ставку налога на прибыль организаций, зачисляемой в федеральный бюджет, с 2% (3% в 2017 — 2020 годах) до 6% (7% в 2017 — 2020 годах) за счет уменьшения величины соответствующей ставки, зачисляемой в бюджеты субъектов РФ, с 18% (17% в 2017 — 2020 годах) до 14% (13% в 2017 — 2020 годах).

Значительная нагрузка на бюджеты регионов по уплате медицинских страховых взносов за неработающее население приводит к дефициту региональных бюджетов на финансовое обеспечение программ государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи в части оплаты медицинской помощи, не включенной в обязательное медицинское страхование, отмечают авторы.

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Изменения в Налоговом кодексе РФ
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