Минэкономразвития РФ проверит воздействие законов на бизнес

Москва, , 10:04 — REGNUM Министерство экономического развития (МЭР) РФ намерено проверить воздействие российского законодательства на бизнес, сообщает 31 октября РБК.

По данным издания, в 2019 году ведомство проверит 20 действующих законов, после чего будет принято решение об их совершенствовании или полной отмене. Для оценки фактического воздействия (ОВФ) будут выбраны наиболее важные для бизнеса нормативные правовые акты.

Как отметил источник издания, на сегодняшний день нет объективной оценки законов, тогда как ОВФ — это инструмент, который позволит предоставить объективные данные.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее МЭР предложило отменить уголовную ответственность за валютные правонарушения и снизить административные штрафы. Ведомство предложило давать бизнесу отсрочку в 30 дней, за этот период экспортеры смогут получить валютную выручку на счета в банках РФ без штрафных санкций.

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