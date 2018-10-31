Среда, 31 Октября 2018 года
11:31:48 МСК

За поставку С-400 Индия рассчитается с Россией в рублях

Экономика

Нью-Дели закупит у Москвы пять зенитных ракетных систем

Москва, 31 октября 2018, 09:56 — REGNUM  Все расчёты по контракту на поставку зенитных ракетных систем С-400 «Триумф», который был подписан между Россией и Индией, будут производиться в российской валюте. Об этом сегодня, 31 октября, сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов.

Читайте также: Решено окончательно: Индия купит у России пять ЗРК С-400 «Триумф»

Россия и Индия подписали контракт на поставку С-400

«Контракт заключён в рублях», — уточнил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, окончательное решение о закупке у России пяти зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» Индия приняла 26 сентября. Контракт был подписан 5 октября во время визита президента РФ Владимира Путина в Индию. Сумма сделки превышает $5 млрд. Первые поставки С-400 Индии планируется осуществить в течение двух лет.

Также по теме: РФ готова отказаться от доллара, перейдя на расчёты в национальных валютах?

В России назвали страны — претенденты на расчеты в национальных валютах

Напомним, Россия намерена перейти на расчёты в национальных валютах вместо долларов со своими партнерами по военно-техническому сотрудничеству. Речь идёт об Индии, Китае и Турции.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Военно-промышленный комплекс
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить