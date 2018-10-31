За поставку С-400 Индия рассчитается с Россией в рублях

Москва, , 09:56 — REGNUM Все расчёты по контракту на поставку зенитных ракетных систем С-400 «Триумф», который был подписан между Россией и Индией, будут производиться в российской валюте. Об этом сегодня, 31 октября, сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов.

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Россия и Индия подписали контракт на поставку С-400

«Контракт заключён в рублях», — уточнил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, окончательное решение о закупке у России пяти зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» Индия приняла 26 сентября. Контракт был подписан 5 октября во время визита президента РФ Владимира Путина в Индию. Сумма сделки превышает $5 млрд. Первые поставки С-400 Индии планируется осуществить в течение двух лет.

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В России назвали страны — претенденты на расчеты в национальных валютах

Напомним, Россия намерена перейти на расчёты в национальных валютах вместо долларов со своими партнерами по военно-техническому сотрудничеству. Речь идёт об Индии, Китае и Турции.