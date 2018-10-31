Законопроект о новом виде микрофинансовой организации внесен в Госдуму

Москва, , 09:53 — REGNUM Законопроект о сельскохозяйственных потребительских ссудно-сберегательных кооперативах внесло в Госдуму заксобрание Самарской области, передает корреспондент ИА REGNUM 31 октября. Речь идет фактически о создании нового вида микрофинансовой организации (МФО).

Отдельно оговаривается, что ссудно-сберегательный кооператив не является кредитной организацией и некредитной финансовой организацией, чей статус определяется федеральными законами о соответствующих юридических лицах.

Предполагается, что сельскохозяйственные потребительские ссудно-сберегательные кооперативы будут выдавать займы только своим членам, в связи с чем к их деятельности будут предъявляться требования менее строгие, чем к деятельности кредитных кооперативов.

Парламентарии предлагают установить ограничения для таких кооперативов, в частности, размер фонда финансовой взаимопомощи — до 30 млн рублей, общее количество членов и ассоциированных членов — не более 300.

Предполагается, что принятие закона позволит решать вопросы с выдачей займов прежде всего в сельской местности гражданам, для которых создание кредитных кооперативов в предусмотренной законодательством форме является достаточно сложным.