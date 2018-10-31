Правительство Севастополя не согласно с критикой Счётной палаты

Севастополь, , 09:38 — REGNUM Контрольно-счётная палата Севастополя вводит всех в заблуждение, называя разные объёмы необоснованных бюджетных расходов. Такое мнение 30 октября высказал вице-губернатор Севастополя Илья Пономарёв.

«КСП своими сообщениями вводила в заблуждение и участников общественных слушаний, и ряд депутатов. Например, информацией о 12 миллиардах рублей незаконных расходов. В письменном заключении палаты, которое мы получили вчера, говорится о трех миллиардах рублей незаконных расходов и двух миллиардах необоснованных», — отметил вице-губернатор.

По его словам, незаконными три миллиарда рублей расходов назвали, потому что их большая часть предполагается на зарплату гражданских служащих, но Заксобрание до сих пор не обеспечило принятие закона об оплате их труда.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представители КСП Севастополя сообщили, что более 12 миллиардов рублей расходов бюджета Севастополя на 2019 год являются неоправданными.

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