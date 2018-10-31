Центробанк РФ лишил лицензии два банка

Москва, , 09:37 — REGNUM Сегодня, 31 октября, Банк России отозвал лицензии на осуществление банковских операций двух российских банков — у московского «Инкаробанка» и у АО «Международный банк Санкт-Петербурга», сообщается на сайте регулятора.

Решение принято в связи с тем, что кредитные учреждения вели рискованную финансовую политику. При этом отмечается, что ЦБ РФ неоднократно применял в отношении банков меры надзорного воздействия. Однако руководители «Инкаробанка» и «Международного банка Санкт-Петербурга» не сделали должных выводов.

По величине активов «Международный банк Санкт-Петербурга» занимал 116 место в банковской системе РФ, московский «Инкаробанк» — 340. В обоих кредитных учреждениях назначены временные администрации.

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Как сообщало ИА REGNUM, всего с начала 2018 года регулятор лишил лицензии около 40 российских банков.

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