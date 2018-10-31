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«Международный банк Санкт-Петербурга» остался без лицензии

Экономика

В кредитном учреждении назначена временная администрация

Санкт-Петербург, 31 октября 2018, 09:22 — REGNUM  Банк России с 31 октября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО «Международный банк Санкт-Петербурга (г. Санкт-Петербург). ЦБ неоднократно применял в отношении кредитной организации меры надзорного воздействия, но руководство не сделало должных выводов, сообщается на сайте регулятора.

Отмечается, что в деятельности «Международного банка Санкт-Петербурга возникли проблемы в связи с использованием рискованной бизнес-модели. На балансе банка образовался значительный объем проблемных активов, что привело к полной утрате кредитным учреждением собственных средств (капитала).

По величине активов «Международный банк Санкт-Петербурга» занимал 116 место в банковской системе РФ. Банк является участником системы страхования вкладов. В кредитном учреждении назначена временная администрация.

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Как сообщало ИА REGNUM, Банк России с 31 октября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского «Инкаробанка». 25 октября Банк России отозвал лицензии у кредитных учреждений — банка «Союзный» и у екатеринбургского «Уралтрансбанка».

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