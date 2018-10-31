Почему российские миллионеры хранят деньги за рубежом

Барнаул, , 09:17 — REGNUM Информацию о том, что большинство состоятельных граждан России с капиталом более $1 млн предпочитают хранить свои активы за рубежом, алтайский общественник и основатель Школы реальной политики Константин Емешин объясняет сложностью ведения учёта.

«Здесь проблема в том, что сложно вести учёт. Во-первых, в России есть банки с иностранным капиталом. Поэтому даже Сбербанк, имея активы за рубежами нашей родины, по сути размывает границы хранения.

Во-вторых, если гражданин или юрлицо оперирует валютой других стран, то тем самым вклады в валюте, даже в чисто российском банке, это есть вклад в иностранные банки. Ну и общеизвестно — санкционные риски не способствуют возврату капитала, а мотивируют к созданию резервов за рубежом», — отметил общественник.

Как уже сообщало ИА REGNUM, о том, что большая часть капиталов ($315 млрд) состоятельных российских граждан находится за рубежом, известила компания Frank RG по итогам исследования «Private Banking в России 2018».

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