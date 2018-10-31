Счётная палата раскритиковала проект бюджета Севастополя на 2019 год

Севастополь, , 09:12 — REGNUM Более четверти расходов бюджета Севастополя, заложенных в проекте документа на 2019 год, являются неоправданными — более 12 из 46 миллиардов рублей. Об этом 30 октября на публичных слушаниях бюджета заявила зампредседателя Контрольно-счётной палаты города-героя Наталья Середа.

«Нашими специалистами было установлено, что 12,6 миллиарда рублей были запланированы без правовых оснований. Два миллиарда рублей необоснованны экономически», — отметила Середа.

По её словам, в ближайшие дни пройдёт заседание комиссии по бюджету, на котором будут рассмотрены замечания и предложения, прозвучавшие в рамках общественных слушаний.

Напомним, Заксобрание Севастополя рассмотрит законопроект в первом чтении на ближайшем пленарном заседании. После этого будет не менее 17 дней на подготовку поправок к документу и их проработку.

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