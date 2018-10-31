Среда, 31 Октября 2018 года
09:51:33 МСК

Счётная палата раскритиковала проект бюджета Севастополя на 2019 год

Экономика

По мнению специалистов, финансовый документ содержит слишком много неоправданных расходов

Севастополь, 31 октября 2018, 09:12 — REGNUM  Более четверти расходов бюджета Севастополя, заложенных в проекте документа на 2019 год, являются неоправданными — более 12 из 46 миллиардов рублей. Об этом 30 октября на публичных слушаниях бюджета заявила зампредседателя Контрольно-счётной палаты города-героя Наталья Середа.

«Нашими специалистами было установлено, что 12,6 миллиарда рублей были запланированы без правовых оснований. Два миллиарда рублей необоснованны экономически», — отметила Середа.

По её словам, в ближайшие дни пройдёт заседание комиссии по бюджету, на котором будут рассмотрены замечания и предложения, прозвучавшие в рамках общественных слушаний.

Напомним, Заксобрание Севастополя рассмотрит законопроект в первом чтении на ближайшем пленарном заседании. После этого будет не менее 17 дней на подготовку поправок к документу и их проработку.

Читайте развитие сюжета: Правительство Севастополя не согласно с критикой Счётной палаты

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Региональные и муниципальные бюджеты-2019
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить