Стоимость подписанных РФ и Кубой контрактов превысила $265 млн

Гавана, , 08:54 — REGNUM Россия и Куба заключили контракты на более чем $260 млн по итогам работы Межправительственной российско-кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Об этом заявил журналистам после заседания комиссии в Гаване вице-премьер РФ Юрий Борисов.

Он пояснил, что стороны договорились, в частности, о модернизации трех кубинских энергоблоков мощностью по 100 мегаватт — это составит около $100 млн. Контракт заключили кубинская Energoimport и российская «Интер РАО экспорт».

Читайте также: Россия поможет Кубе восстановить железные дороги

Контракт на второй этап модернизации металлургического завода Лас-Тунасе составляет около $60 млн, его заключили кубинская Acinox Comercial и российская Industrial Engineering.

Еще $100 млн — соглашение на поставку российских вагонов между торговым домом «РМ Рейл» и кубинским предприятием TRADEX. Речь идет о поставке 837 грузовых вагонов в 2019—2021 годах.

Подписание контрактов будет продолжено в ходе визита в Москву лидера Кубы Мигеля Диас-Канеля, отметил Борисов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство РФ одобрило проект российско-кубинского межправительственного Соглашения о сотрудничестве в восстановлении и модернизации кубинской железнодорожной инфраструктуры. Договор рассчитан на десять лет — до конца 2028 года — и может быть продлен.

Читайте ранее в этом сюжете: Вице-премьер Борисов сказал, куда РФ вложит деньги на Кубе