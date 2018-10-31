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Якутия получит 51 школьный автобус и 9 «скорых»

Экономика

Техника куплена на федеральные деньги

Якутск, 31 октября 2018, 08:54 — REGNUM  Для Якутии будет закуплено 60 единиц утеплённой техники в рамках исполнения поручения председателя правительства России Дмитрия Медведева. Поставщиками 51 школьного автобуса и 9 машин скорой помощи станут отечественные производители, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

Поставку автотехники обеспечит Минпромторг РФ. Автобусы и «скорые» произведены на ООО «Автомобильный завод «ГАЗ», ООО «УАЗ», ООО «Форд Соллерс», ООО «ПАЗ», ООО «КАВЗ» и ООО «ВОЛГАБАС».

Как сообщало ИА REGNUM, всего в регионы России будет поставлено 885 автомобилей скорой помощи и 1 401 школьный автобус. На эти цели из резервного фонда правительства РФ выделено 5 млрд рублей.

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Автопром
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