Миллион за кусочек Луны: советские образцы лунного грунта уйдут с молотка

Нью-Йорк, США, , 07:46 — REGNUM Частицы лунного грунта, доставленные на Землю советской межпланетной станцией «Луна-16», будут представлены на торгах Sotheby’s в Нью-Йорке в конце ноября. Организаторы рассчитывают выручить за лот до $1 млн, сообщает Reuters.

Размер крупинок грунта, заключенных в металлический футляр, не превышает 2 мм. Это три образца лунного базальта и реголита, принадлежавшие вдове советского конструктора ракет Сергея Королёва Нине.

Образцы грунта выставил на торги американский коллекционер, имя которого не называется, владеющий ими с 1993 года. Тогда на аукцион Sotheby’s их выставила Королёва, они были проданы за $442,5 тыс.

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Отмечается, что крупинки являются единственным доступным для законного частного владения образцом лунного грунта. Прочие принадлежат России и США. Организаторы торгов полагают, что лот уйдет по меньшей мере за $700 тыс.

Советские аппараты трижды доставляли на Землю образцы лунного грунта. Автоматическая станция «Луна-16» сделала это в 1970 году, позже повторили миссии «Луна-20» и «Луна-24».

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