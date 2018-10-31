Две трети богатых граждан РФ хранят деньги за рубежом

Москва, , 07:28 — REGNUM Две трети состоятельных граждан России с капиталом более $1 млн предпочитают хранить свои активы за рубежом. Об этом говорится в опубликованном исследовании компании Frank RG.

В документе под названием «Private Banking в России 2018» указано, что общий объем капиталов богатых людей в РФ оценивается экспертами примерно в $455 млрд, из которых лишь $140 млрд находятся в российских банках.

«Таким образом, большая часть состояния ($315 млрд) находится за рубежом», — говорится в документе.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале сентября журнал Forbes опубликовал рейтинг самых богатых российских семей. Согласно данным издания, самая богатая семья в России — это Гуцериевы. Их состояние Forbes оценивает в $5,97 млрд. На втором месте находится семья Ротенбергов ($4,85 млрд), третью позицию занимают отец и сын Гапонцевы ($3,14 млрд, по данным Forbes).

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