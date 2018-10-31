На нефть может негативно повлиять рост запасов

Москва, , 07:10 — REGNUM На торгах ICE 30 октября падение цены барреля Brent нарастило обороты. К вечеру вторника за баррель давали только $75,76, что на 1,25% ниже, чем 29 октября. На рынок влияли разные факторы. Но главным из них, вероятнее всего, стало неосторожное заявление Дональда Трампа о том, что он намерен заключить «крупную сделку» с Китаем, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

Вероятно, рынок уже не доверяет словам президента США и ожидает, что Трампу, даже если он все-таки и достигнет каких-то договоренностей с Китаем, это будет сделано на условиях Китая, а не США.

Сегодня, 31 октября, в США выходят данные по коммерческим запасам нефти за неделю. Рынок ожидает, что запасы за неделю выросли на 3,67 млн баррелей. Это меньше, чем в предыдущие две недели, однако сам факт роста запасов может негативно повлиять на нефтяные цены. Сегодня актуальный диапазон для Brent может быть на уровне в $76−78 за баррель.

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