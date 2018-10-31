Рубль дорожает по отношению к доллару

Москва, , 07:05 — REGNUM На валютных торгах 30 октября доллар и евро вели себя противоречиво по отношению к рублю, видимо, в преддверии Хэллоуина. Утром доллар и евро сдали позиции, позволив «россиянину» укрепиться. Но к вечеру доллар не выдержал и начал немного расти по отношению к рублю, укрепляясь на 0,06%. А падение евро к рублю продолжалось весь торговый день, к вечеру единая европейская валюта потеряла 0,14% стоимости, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

По всей видимости, к вечеру на доллар негативно повлияло очередное безапелляционное заявление президента США Трампа о том, что он намерен заключить «крупную сделку» с Китаем, что поможет прекратить торговую войну. Но Трампу, похоже, уже не верит не только Москва, но и весь мир, как результат, доллар дешевел к рублю. Также на рынок влияет неопределенность, связанная с предстоящими выборами в Конгресс США.

Тем временем вечером 30 октября курс евро к доллару упал на 0,07%. Скорее всего, давление на евро оказали вышедшие днем предварительные данные по росту ВВП еврозоны за третий квартал, который оказался слабее результатов второго квартала и даже слабее, чем предсказывали аналитики.

На торгах ICE нефть Brent к вечеру вторника достаточно сильно упала в цене, подешевев на 1,25%. Индекс российских гособлигаций RGBI к вечеру вторника снизился на 0,07%. Исходя из геополитического фона, на исходе октября прогноз по доллару на сегодня, 31 октября, сохраняется в коридоре 65−66 руб. за доллар, а по евро — в 74−75 руб. за евро.

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