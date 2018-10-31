Для Перми разработают новый генплан

Пермь, , 07:03 — REGNUM Генеральный план Перми завершает своё действие в 2022 году, до этого времени стоит задача разработать новый документ. Заместитель министра строительства и архитектуры Пермского края Евгений Бондарчук на конференции Pro Development отметил, что действующий генплан принят в 2010 году и в него привнесено много современного из Европы, однако реальным инструментом градостроительной деятельности он не стал, сообщают СМИ.

Также стоит вопрос об объединении двух документов (генплана и правил землепользования и застройки) в единый документ. Такое предложение прозвучало со стороны краевой власти. Решение о подготовке нового генплана должен принимать муниципалитет.

По данным издания «Звезда», в сентябре стало известно, что краевой минстрой нашёл 15 нарушений генплана и правил землепользования и застройки. От городских чиновников и депутатов потребовали навести порядок в сфере градостроительства. Гордума отложила решение по этому вопросу до 2019 года.