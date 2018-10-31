Почему с введением экосбора в России подорожают продукты и пиво

Барнаул, , 05:59 — REGNUM Повышение экосбора неминуемо приведёт к повышению цен, считает директор по стратегии ОАО «Барнаульский пивоваренный завод» Александр Локтев. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM предложение Минприроды РФ повысить экологический сбор для металлических упаковок из алюминия с 2,4 тыс. рублей за тонну до 20 тыс., а для упаковочного материала из полимера — с 3,8 тыс. рублей за тонну до 10,4 тыс., он в частности отметил:

«Любое повышение ставок налога или, в данном случае, экологического сбора, неминуемо ведёт к повышению розничных цен. У нас в этом году ситуация осложняется ещё и тем, что очень сильно подскочили цены на сырьё — солод и ячмень. Это произошло из-за дефицита данного сырья и активного экспорта.

Поэтому наши коллеги — производители (и мы в том числе) уже запланировали повышение на следующий год. Кто-то уже с октября повысил. Увеличение экологического сбора просто подольёт масла в огонь, и розничные цены ещё более повысятся. Поэтому некая нелогичность такого повышения ощущается».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что производители продуктов питания и напитков предупредили правительство РФ о возможном росте цен из-за планов Минприроды повысить ставки экологического сбора, известил исполнительный директор Союза пивоваров Вячеслав Мамонтов.

В его письме, направленном в адрес премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, отмечается, что, помимо удорожания продуктов питания, повышение ставки приведёт к тому, что компании будут вынуждены сократить инвестиции в развитие системы сбора и переработки отходов.

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