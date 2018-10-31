Чёрная метка от Минюста: Пензенскую ассоциацию торговли ликвидировали

Пенза, , 05:16 — REGNUM Арбитражный суд Пензенской области удовлетворил иск Управления Министерства юстиции РФ по области и ликвидировал Пензенскую региональнную ассоциацию торговли. Вердикт суда в законную силу пока не вступил и может быть обжалован, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, некоммерческая организация была создана в середине февраля 2014 года в столице региона. С октября 2017 года её председателем президиума выступала Надежда Епифанова — владелец саратовской компании «Вседлядома», которая на сегодня уже ликвидирована. В числе учредителей ассоциации были также три уже ликвидированные компании — ООО «Юстина», ООО «Пензрегионторг», ООО «Белпродукт», а также находящееся в процессе реорганизации ООО «Титул» и два физлица — глава и соучредитель региональной общественной организации военнослужащих, ветеранов локальных войн и силовых структур «Солдаты Руси» Юрий Сергеев и предприниматель Александр Бондаренко.

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Иск был подан в июне 2018 года, ведомство требовало ликвидировать компанию и внести соответствующие сведения в ЕГРЮЛ. Слушания неоднократно откладывались, но 30 октября 2018 год суд решил — «иск удовлетворить полностью, организацию ликвидировать». Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

На предыдущем заседании «представитель истца на иске настояла, пояснив, что, в том числе, вступившими в законную силу судебными актами установлено неоднократное непредставление ответчиком в уполномоченный орган сведений, предусмотренных статьей 32 ФЗ «О некоммерческих организациях», что от учредителя Ассоциации — Сергеева Ю.В. истцу поступила информация о том, что помещение по адресу регистрации ответчика принадлежит ему на праве собственности, данный адрес был использован для регистрации организации, однако в настоящее время Пензенская региональная ассоциация торговли по данному адресу не располагается».

«По мнению истца, указанные обстоятельства являются основанием для ликвидации Пензенской региональной ассоциации торговли на основании пункта 3 части 3 статьи 61 Гражданского кодекса РФ. Кроме того, в судебном заседании представитель истца возражала против исключения учредителей ответчика из числа третьих лиц и привлечения их к участию в деле в качестве соответчиков, считая это нецелесообразным», — отмечалось в материалах суда.

Один из соучредителей — Юрий Сергеев в судебном заседании не возражал против удовлетворения исковых требований, «пояснив, что ранее являлся одним из учредителей ответчика, поэтому предоставил свой домашний адрес для регистрации юридического лица, что фактически участия в деятельности ответчика не принимает, что Ассоциация по адресу регистрации не располагается, и что он имеет статус индивидуального предпринимателя».

ООО «Титул» также не имело возражений против иска.