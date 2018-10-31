Причины санкций в отношении АК «Якутия»: на замечания не реагировала

Якутск, , 04:52 — REGNUM Федеральное агентство воздушного транспорта уже год пытается стимулировать авиакомпанию «Якутия» на устранение замечаний. Установленный для неё запрет на перевозку пассажиров за границу стал крайней мерой, призванной добиться устранения недочётов в работе компании, сообщил журналистам глава Росавиации Александр Нерадько.

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По его словам, «Якутия» не реагировала на замечания, связанные с безопасностью полётов и поддержанием лётной годности воздушных судов. В федеральном агентстве воздушного транспорта в течение года пытались обратить внимание руководства авиакомпании на эти и другие проблемы, в числе которых неудовлетворительное финансовое состояние компании. Но реакции не последовало.

«Часть парка «Якутии» выведена из эксплуатации из-за различного рода неисправностей. И эти недостатки перекладывались на авиапассажиров, а именно привели к многочисленным многочасовым задержкам рейсов», — цитирует «Российская газета» Александра Нерадько.

По его словам, исправного парка «Якутии» должно хватить на полёты в интересах жителей республики. Что касается финансовых проблем компании, то как именно их решать, в Росавиации не знают. Рассматриваются варианты вклада в уставной капитал авиакомпании или кредитование.

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Как сообщало ИА REGNUM, Росавиация запретила авиакомпании «Якутия» выполнять международные рейсы после проверки, поводом для которой стал выезд принадлежащего авиакомпании самолёта «Суперджет» за пределы взлётно-посадочной полосы. В числе причин аварии назывался гололёд на полосе и её недостаточная протяжённость в связи с ремонтом. Однако при проверке инцидента также выяснилось, что «Якутия» нарушала максимальную продолжительность полётных смен экипажей, не выполняла техобслуживание воздушных судов в установленные сроки, не выдерживала сроки замены деталей самолётов с ограниченным ресурсом, фальсифицировала производственно-техническую документацию.