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Илон Маск приобрел акций Tesla на $10 млн

Экономика

И намерен купить еще на $20 млн

Илон Маск приобрел акций Tesla на $10 млн
Heisenberg Media
Илон Маск

Вашингтон, 31 октября 2018, 04:34 — REGNUM  Американский бизнесмен Илон Маск приобрел пакет акций компании Tesla на сумму в $10 млн, сообщает телеканал CNBC .

Сообщается, что за все время Маск приобрел 29 844 акции компании на фондовом рынке на сумму в $9,9 млн. Также он уведомил комиссию по ценным бумагам США, что намерен приобрести еще акций на $20 млн.

Напомним, ранее высказываниями главы Tesla Илона Маска о намерениях выкупить все акции компании заинтересовалась комиссия по ценным бумагам США и начала в отношении бизнесмена расследование, однако 17 октября стороны заключили между собой досудебное соглашение. Согласно документу, Маск покинет кресло главы совета директоров компании на три года и выплатит штраф в размере $20 млн.

Читайте ранее в этом сюжете: ФБР начало расследование в отношении компании Tesla

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Деятельность американского бизнесмена Илона Маска
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