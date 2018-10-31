ФТС РФ будет отличать приднестровскую продукцию от молдавской

Тирасполь, , 01:47 — REGNUM Федеральная таможенная служба России предпримет меры, позволяющие отличать продукцию из Приднестровья от молдавской. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Государтсвенного таможенного комитета ПМР, такие заверения были даны на встрече руководства российского и приднестровского ведомств в Москве в рамках Международного таможенного форума.

Председатель ГТК ПМР Виталия Нягу рассказал замруководителя ФТС РФ Андрею Струкову о проблемных вопросов, связанных с поставкой приднестровской продукции на российский рынок. Как показывает практика, по отношению к приднестровским грузам российские таможенные органы нередко применяют ту же систему рисков, что и по отношению к молдавским товарам, сказал приднестровский чиновник. В результате грузы простаивают, а экономические агенты несут убытки.

Российская сторона заверила, что для оперативной идентификации приднестровских грузов будут приняты дополнительные меры. «Для нас этот вопрос является принципиальным. Я думаю, мы донесли те проблемы, которые возникают у нашего бизнеса. Самое главное, что мы нашли понимание и разработали практические шаги, чтобы реализовать намеченное», — отметил председатель ГТК ПМР.

В приднестровском ведомстве также сообщили, что электронный обмен информацией — ключевой фактор в борьбе с незаконным реэкспортом в Россию сельскохозяйственной продукции из государств Европейского союза. «При этом «серые» поставки с использованием представителями Молдовы т.н. «зеркальных» приднестровских фирм наносят ущерб не только России, но и бюджету Приднестровья. По всем вопросам представители ГТК нашли поддержку у российских коллег», — подвели итог в приднестровском таможенном ведомстве.