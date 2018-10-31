Экономию от сокращения 15% чиновников в Удмуртии получат лишь в 2019 году

Ижевск, , 01:08 — REGNUM Численность госслужащих Удмуртии с июня сократилась на 15%, объем фонда оплаты труда снизился с 970 до 864 млн рублей. Об этом заявил председатель правительства республики Ярослав Семенов в ходе «правительственного часа» на сессии Госсовета региона, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе парламента. Численность госслужащих, попавших под оптимизацию, премьер-министр не уточнил.

Семенов сказал, что экономический эффект в размере 106 млн рублей можно ждать только в 2019 году, поскольку в настоящее время все высвободившиеся средства направлены на компенсационные выплаты при сокращениях чиновников.

«Оптимизация не была механической, нам удалось избежать рисков, связанных с сокращениями. Главная цель оптимизации — повышение качества государственного управления. На качестве работы государственных органов власти оптимизация численности госслужащих не сказалась. Высвободившиеся средства, в том числе, будут направлены в те отрасли, в отношении которых она проводилась. … Среди важных направлений — повышение зарплат сотрудников младших должностей до конкурентоспособного уровня», — отметил Семенов.

Основные задачи, которые необходимо решить в рамках оптимизации — это исключение дублирующих функций; обновление кадрового состава; повышение мотивации госслужащих и престижа гражданской службы. Также планируется развивать автоматизацию кадрового и бухгалтерского производства.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, на встрече с представителями национально-культурных объединений Удмуртии в апреле 2018 года глава республики Александр Бречалов говорил, что в результате предпринимаемых мер и реформ в области управления дополнительный доход бюджета оценивается в 5 млрд рублей с учетом имущества региона.

Позднее, подводя итоги своей работы за год, глава Удмуртии констатировал, что по соотношению числа госслужащих на 1 тыс. жителей — в республике один из самых высоких показателей среди всех регионов Приволжского федерального округа.

В органах исполнительной власти Удмуртии трудятся 3 016 чиновников, в органах местного самоуправления — 6 188 сотрудников, совокупный фонд оплаты труда составляет 4,117 млрд рублей. До конца 2018 года планировалось разработать программу по сокращению расходов на содержание аппарата правительства и главы республики на 30%.

В конце июня был подписан указ о сокращении численности сотрудников органов исполнительной власти на 15%. Также Бречалов планировал сократить 30 заместителей министров.

До настоящего времени сократили двоих из четверых заместителей министра экономики, пятерых из семи замов министра национальной политики, троих из пятерых замов министров образования и сельского хозяйства, двоих из троих заместителей министра информатизации и связи Удмуртии, троих из пятерых заместителей главы минздрава, а также одного их двоих замов главного ветеринара республики.

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