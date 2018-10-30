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Фондовый рынок США закончил торги в плюсе

Экономика

Все основные индексы набрали более 1,5%

Нью-Йорк, США, 30 октября 2018, 23:44 — REGNUM  Все основные индексы фондового рынка завершили торги с прибылью более 1,5%, 30 октября передает агентство Reuters.

К окончанию торгов индекс Dow Jones вырос на 431,96 пункта (1,77%), до 24 874,88 пункта, индекс S&P 500 вырос на 41,39 пункта (1,57%), до 2682,64 пункта, индекс Nasdaq вырос на 111,36 пункта (1,58%), до 7161,65 пункта.

Как сообщало ИА REGNUM, день торгов на Уолл-стрит 30 октября начался с неопределенности для всех индексов, однако затем рынок «подтолкнул» высокотехнологичный сектор.

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