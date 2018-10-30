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Нацбанк Украины выиграл почти 20 исков против Коломойского

Экономика

Всего было подано около 150 исков

Нацбанк Украины выиграл почти 20 исков против Коломойского
Иван Шилов © ИА REGNUM
Нацбанк Украины

Киев, 30 октября 2018, 22:35 — REGNUM  Национальный банк Украины (НБУ) выиграл 19 судов против бывшего владельца «Приватбанка» Игоря Коломойского за последние два месяца, заявил начальник управления претенциозно-исковой работы юридического департамента НБУ Виктор Григорчук, сообщает 30 октября «112 Украина».

По его словам, НБУ подал против Коломойского 148 исков в связи с задолженностью по кредитам рефинансирования. Общая сумма исков — 10 млрд гривен ($350 млн). На данный момент Нацбанк Украины выиграл 19 судов и отсудил порядка 1 млрд гривен ($35 млн).

Напомним, ранее Высокий суд Лондона приказал арестовать счета Коломойского и Геннадия Боголюбова, который также был акционером «Приватбанка».

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Социально-экономический кризис на Украине
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