Россия осталась главным поставщиком ядерного топлива на Украину

Киев, , 21:48 — REGNUM Россия поставила 67,85% ядерного топлива от общего ядерного импорта Украины в январе-августе 2018 года, сообщает пресс-служба государственной службы статистики Украины.

Согласно сообщению, за указанный период Украина приобрела 324,45 т тепловыделяющих сборок, использующихся в качестве топлива для АЭС. Общая стоимость ядерного топлива составила $307 млн. При этом из России Украина импортировала 183,5 т топлива стоимостью $208,32 млн. Оставшаяся часть (140,95 т) была импортирована из Швеции на сумму $98,7 млн.

Напомним, в декабре 2017 года министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик заявлял, что в 2018 году Киев сократит поставки из России ядерного топлива с 60% до 45%.