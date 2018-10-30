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Россия осталась главным поставщиком ядерного топлива на Украину

Экономика

Планы Киева сократить импорт из России не реализовались

Россия осталась главным поставщиком ядерного топлива на Украину
Иллюстрация: Atomic-energy.ru
Ядерное топливо

Киев, 30 октября 2018, 21:48 — REGNUM  Россия поставила 67,85% ядерного топлива от общего ядерного импорта Украины в январе-августе 2018 года, сообщает пресс-служба государственной службы статистики Украины.

Согласно сообщению, за указанный период Украина приобрела 324,45 т тепловыделяющих сборок, использующихся в качестве топлива для АЭС. Общая стоимость ядерного топлива составила $307 млн. При этом из России Украина импортировала 183,5 т топлива стоимостью $208,32 млн. Оставшаяся часть (140,95 т) была импортирована из Швеции на сумму $98,7 млн.

Напомним, в декабре 2017 года министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик заявлял, что в 2018 году Киев сократит поставки из России ядерного топлива с 60% до 45%.

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Атомная энергетика
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