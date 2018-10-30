Агентство S&P готово понизить рейтинг Великобритании

Лондон, , 21:47 — REGNUM Рейтинговое агентство Standard & Poor's готово понизить кредитный рейтинг Великобритании — в случае, если между Брюсселем и Лондоном продолжатся разногласия по сделке о Brexit, 30 октября передает агентство Reuters.

«Наш базовый сценарий заключается в том, что Великобритания и ЕС согласятся и ратифицируют сделку Brexit. Но мы полагаем, что риск отсутствия сделки достаточно велик, чтобы повлиять на рейтинг», — пояснил журналистам аналитик S&P Global Ratings Пол Уоттерс.

По мнению аналитиков S&P, «жесткий» Brexit неминуемо приведет к рецессии британской экономики, и нынешний рейтинг «АА» не соответствует высоким рискам в случае отсутствия соглашения.

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