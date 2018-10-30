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На Украине сократилась добыча угля

Экономика

За первые три квартала 2018 года

На Украине сократилась добыча угля
Уголь

Киев, 30 октября 2018, 21:22 — REGNUM  За первые три квартала 2018 года на Украине снизилась добыча угля на 5,1% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, сообщает пресс-служба министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

Согласно сообщению, за период с января по сентябрь 2018 года на Украине было добыто 24,849 млн т угля. При этом добыча коксующегося угля сократилась на 11,8%, а энергетического угля — на 3,5%. Государственные шахты еще сильнее сократили добычу — на 11,3%.

Напомним, в сентябре 2018 года на Украине произошел спад промышленного производства на 1,3% по сравнению с тем же месяцем 2017 года.

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Энергетика Украины
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