Франция внедрит на Украине новые технологии управления электросетями

Киев, , 20:04 — REGNUM Французский оператор электросетей Reseau de Transport d'electricité (RTE) предоставит украинской компании «Укрэнерго» технологию для ремонта высоковольтных линий электропередачи без отключения напряжения, заявил министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, сообщает 30 октября «Укринформ».

По его словам, «Укрэнерго» и RTE подписали меморандум о сотрудничестве. Французский оператор электросетей предоставит Украине информационные технологии для управления электроэнергетикой и будет оказывать другую помощь в развитии украинских электросетей.

Напомним, RTE во Франции обслуживает порядка 100 тыс. км линий электросетей, что является крупнейшей в ЕС системой электрических сетей.