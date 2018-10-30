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Франция внедрит на Украине новые технологии управления электросетями

Экономика

Французская компания RTE и «Укрэнерго» подписали меморандум о сотрудничестве

Франция внедрит на Украине новые технологии управления электросетями

Киев, 30 октября 2018, 20:04 — REGNUM  Французский оператор электросетей Reseau de Transport d'electricité (RTE) предоставит украинской компании «Укрэнерго» технологию для ремонта высоковольтных линий электропередачи без отключения напряжения, заявил министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, сообщает 30 октября «Укринформ».

По его словам, «Укрэнерго» и RTE подписали меморандум о сотрудничестве. Французский оператор электросетей предоставит Украине информационные технологии для управления электроэнергетикой и будет оказывать другую помощь в развитии украинских электросетей.

Напомним, RTE во Франции обслуживает порядка 100 тыс. км линий электросетей, что является крупнейшей в ЕС системой электрических сетей.

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Энергетика Украины
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