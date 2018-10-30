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«Нафтогаз Украины» назвал цену на газ для населения

Экономика

Цена будет действовать до 1 мая 2019 года

«Нафтогаз Украины» назвал цену на газ для населения
Иван Шилов © ИА REGNUM
Цена на газ

Киев, 30 октября 2018, 19:44 — REGNUM  Цена на газ для населения Украины с 1 ноября 2018 года по 30 апреля 2019 года составит 8548,92 гривны (19 947,88 рубля) за 1 тыс. кубометров, сообщает пресс-служба компании «Нафтогаз Украины».

Согласно сообщению, «Нафтогаз Украины» опубликовал цены на газ с учетом их повышения с 1 ноября 2018 года на 23,5%. Цена для предприятий теплокоммунэнерго будет немного ниже: 8361,85 гривны (19 511,37 рубля).

Напомним, повышение цен на газ для населения — обязательное условие Международного валютного фонда (МВФ) для выдачи очередного транша Киеву. При этом повышение цен в ноябре — не единственное в ближайшее время, в 2019 году планируется новое подорожание газа.

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