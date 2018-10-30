На Украине начнут автоматически находить подозрительные тендеры

Киев, , 19:12 — REGNUM Украинская система электронных закупок Prozorro запустит автоматический поиск подозрительных закупок, заявил первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов, сообщает 30 октября УНИАН.

По его словам, автоматизированная система будет учитывать 35 параметров для определения подозрительного тендера. Как только тендер будет определен как подозрительный, он будет отдаваться на проверку государственным органам. Тем не менее подозрительные тендеры будут сначала предупреждаться: заказчики торгов должны будут устранить нарушения, и только в случае игнорирования требований за дело возьмутся правоохранители.

Напомним, Prozorro была запущена на Украине 1 августа 2016 года. Система работает для товаров стоимостью более 200 тыс. гривен ($7,09 тыс.) и услуг стоимостью более 1,5 млн гривен ($53 тыс.).