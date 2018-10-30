Жители России настроены на серьезную экономию — «Ромир»

Москва, , 18:42 — REGNUM Если сравнить результаты исследований того, на чем граждане России предпочитают экономить, проведенных холдингом «Ромир» в 2018 и 2012 годах, то можно увидеть знаковое отличие: вдвое снизилось количество «ни в чем себе не отказывающих» людей, отметила корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор «Ромир Мониторинг Стандарт» Ольга Горелова.

Согласно результатам исследования за 2018 год, большинство жителей России продолжают экономить. При этом граждане меньше экономят на еде и больше — на одежде и развлечениях. Так, если в 2014 году на еде экономили 32% граждан, то в 2018 году их число сократилось до 25%. За четыре года увеличилось число тех, кто экономит на одежде и отдыхе: с 17% до 25%.

«Между данными за 2018 и 2012 год есть знаковое отличие. К тому времени население уже «отошло» от кризиса 2008 года и меньше задумывалось об экономии. К людям еще не пришло осознание того, что страна заходит в длительную экономическую стагнацию.

Так, 15% респондентов заявляло, что зарабатывает достаточно, чтобы ни в чём себе не отказывать. В 2018 году этот показатель снизился почти вдвое — до 8%.

Если же сравнить цифры за 2018 год с нашим данными 2014 года, мы увидим очень похожую картину. Очевидно, что к 2014 году население уже пришло к осознанию, что кризис затянется, потребительский оптимизм снизился.

Суммарные показатели демонстрируют, что тогда, как и сейчас, люди перераспределяли бюджет в пользу продуктов питания за счет экономии на одежде и развлечениях. Это говорит об общей тенденции: население не ожидает улучшения ситуации в ближайшем будущем и настроено на серьезную экономию».

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Что касается экономии на отдыхе, то она вполне объяснима: когда цены растут, а доходы остаются на прежнем уровне, людям приходится «урезать» свои траты, считает, президент Ассоциации по защите прав и интересов туристов Анна Виноградова.

«Учитывая экономический фон, снижение расходов российских граждан на отдых вполне закономерно. Когда цены растут, а доходы остаются на прежнем уровне, людям приходится «урезать» свои траты. Поскольку делать это за счет товаров первой необходимости крайне проблематично, приходится пересматривать бюджет на досуг, куда в том числе относятся и путешествия.

Как иллюстрация этой ситуации — падение российского выездного туристического рынка в 2014—2015 годах, когда началось ослабление курса рубля. Однако с 2016 года картина меняется: выездной поток в нашей стране начал восстанавливаться, а по итогам 2017 года вырос почти на 20%.

Это стало возможным и благодаря росту доступных туристических предложений. Сегодня большинство российских туристов снижают расходы на поездки за счет раннего бронирования — в этом случае скидки могут доходить до 40%.