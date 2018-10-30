Энергетики ответили на вопросы барнаульцев о теплоснабжении

Барнаул, , 07:35 — REGNUM Сибирская гарнирующая компания (СГК) провела «Единый день контроля» — прямую линию по вопросам качества теплоснабжения в городах своего присутствия. Как сообщили в управлении по внешним связям СГК, в Барнауле за два часа с вопросами к руководству компании обратились 29 человек. Директор теплосетевого подразделения компании Александр Гросс и директор Сибирской теплосбытовой компании Игорь Холодков отвечали на вопросы в прямом эфире радио «Комсомольская правда на Алтае» и в редакции газеты.

Наиболее популярным был вопрос, касающийся температуры в квартирах. Жители были обеспокоены тем, что температура теплоносителя не очень высокая и зимой ее может быть недостаточно. Александр Гросс пояснил, что температуру сетевой воды, которая нагревает батареи, регулируют в зависимости от среднесуточной температуры наружного воздуха: чем она ниже, тем выше температура воды в батареях.

«Многие волнуются, сравнивая температуру своих батарей с прошлым годом. Но вспомните, год назад в это время на улице было минус 15 и лежал снег. В этом же году осень выдалась теплой, — пояснил он. — По большому счету, холодов еще не было. Зачем топить в полную мощь, если это тепло в данный момент никому не нужно?».

Также горожане задавали вопросы, касающиеся порядка учёта тепловой энергии. В частности, установки индивидуальных счетчиков на топление и возможности и х использования. Игорь Холодков пояснил, что для того чтобы использовать индивидуальные приборы учета ими должно быть оборудовано 100% квартир в доме, а сам дом должен быть оборудован общедомовым прибором учета. В противном случае расчет платы за потребленный ресурс будет идти, исходя из от занимаемой площади.

Некоторые вопросы, которые барнаульцы задавали энергетикам, относятся к работе управляющих компаний: неработающие стояки, завоздушенные радиаторы, плохо отлаженный тепловой узел и так далее.

Всего за время «прямой линии» поступило 29 вопросов. Информацию по каждому телефонному звонку представители СГК фиксировали, задавали уточняющие вопросы, давали развернутые ответы. В настоящее время по большинству поступивших обращений специалисты компании проводят проверки.