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Итальянских репетиторов обложат 15-процентным налогом

Экономика

Новый сбор будет введен уже с января 2019 года

Итальянских репетиторов обложат 15-процентным налогом
Ян Стен. Школьный учитель. 1665

Рим, 30 октября 2018, 18:22 — REGNUM  Правительство Италии установит единую ставку налогообложения для частных занятий преподавателей средней и высшей школы, сообщает информагентство Askanews во вторник, 30 октября.

Проект бюджета страны на 2019 и плановый период до 2021 года предполагает, что новый налог будет введен уже с 1 января 2019 года. Ставка составит 15%.

Как сообщалось ранее, правительство Италии намерено унифицировать ставки налога на доходы физических лиц и вместо сложной системы ставок оставить лишь две, в зависимости от уровня доходов гражданина.

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Экономика Италии
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