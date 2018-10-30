Итальянских репетиторов обложат 15-процентным налогом

Рим, , 18:22 — REGNUM Правительство Италии установит единую ставку налогообложения для частных занятий преподавателей средней и высшей школы, сообщает информагентство Askanews во вторник, 30 октября.

Проект бюджета страны на 2019 и плановый период до 2021 года предполагает, что новый налог будет введен уже с 1 января 2019 года. Ставка составит 15%.

Как сообщалось ранее, правительство Италии намерено унифицировать ставки налога на доходы физических лиц и вместо сложной системы ставок оставить лишь две, в зависимости от уровня доходов гражданина.

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