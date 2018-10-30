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Медведев до XXII века сделал платными два последних участка М-11

Экономика

Трасса будет полностью готова в 2019 году

Медведев до XXII века сделал платными два последних участка М-11
Роман Франц
Трасса М-11

Санкт-Петербург, 30 октября 2018, 18:10 — REGNUM  Глава правительства России Дмитрий Медведев почти на век вперед распорядился судьбой двух последних участков скоростной автомобильной трассы М-11 «Москва — Санкт-Петербург». Согласно опубликованному 30 октября распоряжению премьера, эти участки станут платными на 92 года, до 7 июля 2110 года.

Речь идет об участках с 543 по 646 км (Новгородская область) и с 646 по 684 км (Ленинградская область). Они должны быть введены в эксплуатацию в 2019 году. Другие участки трассы ранее уже стали платными на такой же срок.

У водителей также останется альтернативная возможность воспользоваться бесплатной дорогой между двух столиц.

После того как трасса М-11 будет введена в эксплуатацию, федеральная трасса М-10 «Россия» станет бесплатным дублером новой платной автодороги. Новая трасса будет иметь от двух до пяти полос в каждую сторону.

Расчетная скорость движения по составит 150 км/час. Общая протяженность трассы М-11 составит 669 км.

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Строительство автомагистрали Москва - Санкт-Петербург
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