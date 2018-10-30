Эксперт о росте цен на бензин: их регулирует рынок, а не правительство

Москва, , 18:05 — REGNUM Ближайшая цель для бензина марки АИ-95 в России — это 47−48 рублей за литр до Нового года, а дальше все будет зависеть от договоренностей правительства и производителей, считает эксперт компании «Международный финансовый центр» Дмитрий Чечулин.

Накануне председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поручил Минэнерго РФ и курирующему ТЭК вице-премьеру Дмитрию Козаку в ближайшие два дня провести консультации с нефтяными компаниями. Их результатом должно стать соглашение по заморозке внутренних цен на нефтепродукты.

В противном случае премьер-министр пригрозил введением запретительных пошлин на экспорт нефти и нефтепродуктов. Бензин в России продолжает дорожать: за сентябрь, по данным Росстата, цены на бензин выросли на 10% по сравнению с августом. Дизельное топливо в октябре, по данным ФАС, подорожало на 1%, бензин — на 0,25%.

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«Бензин — одна из самых горячих тем 2018 года. Начиная с весны и до текущего момента не было ни одной недели без ее обсуждения. Что мы имеем на данный момент?

Производители бензина, которые хотят одинаковой стоимости товара на любом рынке (как внутреннем, так и внешнем), с одной стороны. Государство, которое понимает, что рост цен на бензин может стать «соломинкой которая сломает спину верблюду», с другой стороны.

В 2018 году уже принято решение о проведении двух реформ, которые касаются каждого: налоговой и пенсионной. Если цены на бензин резко вырастут, то социальная напряженность возрастет еще сильнее, и это единственная причина почему правительство будет бороться за каждую копейку в цене.

Чего хотят производители бензина понятно — они хотят денег. Возможны два пути развития ситуации. Первый — правительство удерживает цену за счет различных мер (пошлины, дотации, наказания и т. д.), тогда цена на бензин продолжит свой рост, но будет делать это медленно и не сильно заметно.

Второй вариант — если производителей не устроит объем и меры, предложенные правительством, то они пойдут на умышленное снижение объемов поставок топлива на внутренний рынок (прецедент с дефицитом бензина на внутреннем рынке уже был весной), в результате чего рыночный механизм спроса/предложения сам выведет цены на уровень, комфортный для обеспечения прибыльного производства.

Стоит отметить, что в целом по миру производители бензина явно не бедствуют. Так, компания BP отчиталась о лучшем квартале за пять лет, что уже указывает на положительную динамику в сфере.

Говоря про прогнозы на будущее, я сохраняю свое мнение о том, что в условиях рыночной экономики цена товара регулируется «рынком», а не правительством, и, исходя из данного тезиса, в любом случае стоит ожидать роста цены к среднеевропейскому значению (порядка 1 евро за литр АИ-95) в течение 3−5 лет.

Ближайшая цель для бензина марки АИ-95 в России — это 47−48 рублей за литр до Нового года, а дальше все будет зависеть от договоренностей правительства и производителей. Также не забываем про НДС, который с 1 января 2019 года разгонит инфляцию на 7−10% годовых, что непременно скажется на цене топлива».

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