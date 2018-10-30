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Крымский мост не навредил окружающей среде — эксперт

Экономика

Специалисты не видят сейчас причин для негативных прогнозов, однако продолжают наблюдение

Симферополь, 30 октября 2018, 17:36 — REGNUM  Строительство Крымского моста через Керченский пролив не повредило окружающей среде. Об этом 30 октября на пресс-конференции в Симферополе сообщил ведущий научный сотрудник Института морских биологических исследований имени А. О. Ковалевского РАН Александр Болтачев, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Экология не пострадала, потому что применялись довольно щадящие методы строительства. Даже во время миграции рыбы прекращались работы. Но для того чтобы дать окончательный ответ, нужно проследить за процессами в районе моста на протяжении нескольких лет, однако сейчас причин для негативных прогнозов — нет», — отметил специалист.

Как сообщало ИА REGNUM, крымские учёные бьют тревогу по поводу неконтролируемого сброса канализационных стоков в Чёрное море, браконьерства и подводной добычи песка.

Читайте ранее в этом сюжете: Учёный: сброс канализации в Чёрное море — неконтролируемый

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Крымский мост: постройка и функционирование
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