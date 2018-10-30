Фондовый рынок США начал день в неопределенности

Нью-Йорк, США, , 17:16 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США начали день торгов разнонаправленно — промышленный индекс Dow Jones растет, высокотехнологичный Nasdaq — падает, индекс S&P на открытии рынка практически не изменился, 30 октября передает агентство Reuters.

На открытии торгов Уолл-стрит индекс Dow Jones вырос на 39,12 пункта (0,16%) до 24 482,04 пункта, индекс S&P 500 снизился на 0,57 пункта (0,02%), до 2640,68 пункта, индекс Nasdaq упал на 32,42 пункта (0,46%), до 7017,87 пункта.

Как сообщало ИА REGNUM, торги 29 октября начались для индексов Уолл-стрит в «зеленой зоне», однако к концу торгов все индексы понесли значительные потери.

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