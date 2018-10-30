Новый детский сад в Великом Новгороде построит компания из Санкт-Петербурга

Великий Новгород, , 17:04 — REGNUM Новый детский сад на 190 мест с бассейном в микрорайоне «Ивушки» Великого Новгорода будет строить ООО «Спецстрой» из Санкт-Петербурга. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-центре мэрии.

С этой компаний будет заключен муниципальный контракт на сумму 161,8 млн рублей. ООО «Спецстрой» предложило цену на 813,2 тыс. рублей меньше, чем первоначально предлагалось по контракту. В аукционе участвовала ещё одна компания из Санкт-Петербурга.

В комитете по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Великого Новгорода сообщили, что жалоба управления Федеральной антимонопольной службы по Новгородской области, из-за которой ранее аукцион был приостановлен, признана необоснованной.

Напомним, что состоявшийся аукцион был первым на строительство новых детских садов в Великом Новгороде. Детский сад в «Ивушках» планируется построить на земельном участке по улице Якова Павлова — это соседний участок с построенной в 2017 году новой общеобразовательной школой №36.

Ещё по детскому саду построят на улице Речной в Псковском микрорайоне и на улице Вересова в Северном микрорайоне Великого Новгорода. По данным мэрии, общая стоимость строительства трех детских садов в Великом Новгороде оценивается в 487,9 млн рублей. Дополнительные затраты по технологическому присоединению к сетям — ещё на сумму 76,58 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, всего за два года в Новгородской области намерены построить пять новых детских садов. Помимо трёх в областном центре, детские сады появятся в Батецком и Окуловском районах.

Читайте ранее в этом сюжете: Новгородская область построит пять новых детских садов за два года