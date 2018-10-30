Вторник, 30 Октября 2018 года
18:02:07 МСК

На Украине прибыль компании, выпускающей авиадвигатели, сократилась в 5 раз

Экономика

За первые три квартала 2018 года

На Украине прибыль компании, выпускающей авиадвигатели, сократилась в 5 раз
Mixabest
Мотор Сич

Киев, 30 октября 2018, 17:17 — REGNUM  Украинское предприятие «Мотор Сич», выпускающее авиационные двигатели и газотурбинные установки, за первые три квартала 2019 года сократило чистую прибыль в 4,78 раза по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, сообщает 30 октября УНИАН.

Согласно сообщению, чистая прибыль одного из крупнейших предприятий на Украине, производящего авиадвигатели, за январь-сентябрь 2018 года составила 543,3 млн гривен ($19,26 млн). Доход от реализации продукции также сократился на 13,2% и составил 7,91 млрд гривен ($280 млн).

Напомним, в 2017 году чистая прибыль «Мотор Сич» выросла на 51,6% по сравнению с 2016 годом.

«Мотор Сич» — одно из крупнейших машиностроительных предприятий на Украине, производит двигатели для вертолетов, самолетов, агрегаты для перекачки газа и другое оборудование.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Авиастроение
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить