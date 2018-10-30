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Правительство намерено направить Внешэкономбанку 600 млрд рублей субсидий

Экономика

Медведев подписал решение о предоставлении Внешэкономбанку субсидий в виде имущественных взносов

Москва, 30 октября 2018, 17:08 — REGNUM  На урегулирование внешней задолженности Внешэкономбанка планируется направить до 2024 года 600 млрд рублей субсидий, заявил 30 октября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании наблюдательного совета ВЭБа.

По словам премьер-министра, чтобы повысить эффективность работы банка, надо укрепить его финансовую модель.

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«Речь идёт о долгосрочном урегулировании внешней задолженности. На эти цели предполагается направить до 2024 года 600 млрд рублей субсидий. Также проработан подход по докапитализации ВЭБа на 300 млрд рублей за счёт нового механизма — так называемого утверждённого капитала. Это часть уставного капитала, которая может быть предоставлена, когда возникает потребность в инвестиционных ресурсах», — пояснил Медведев.

По его словам, данного механизма в законодательстве пока нет, но Минфин подготовил необходимые поправки.

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Он добавил, что подписал решение о предоставлении Внешэкономбанку субсидий в виде имущественных взносов.

Весь пакет инициатив будет рассмотрен на заседании правительства.

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Банковское дело
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