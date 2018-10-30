Цены на топливо в РФ приблизятся к европейским – прогноз

Москва, , 17:13 — REGNUM Российским нефтяным компаниям гораздо выгоднее продавать свою продукцию за границу, нежели внутри страны. Об этом 30 октября корреспонденту ИА REGNUM заявил экономист Сергей Хестанов, комментируя обещания Минэнерго РФ установить заградительные пошлины на экспорт нефти в отношении российских компаний, если предприятия нефтяной сферы не выполнят своих обязательств по сдерживанию внутренних цен на бензин.

«Постановка задачи не совсем правильная, — сказал Хестанов. — Причина роста цен абсолютно объективно обусловлена тем, что нефть стоит дорого, и соответственно нефтепродукты за рубежом стоят дорого, а рубль для этой нефти достаточно слабый. Соответственно, нефтяным компаниям гораздо выгоднее экспортировать нефтепродукты, чем продавать их внутри России».

Российские нефтяные компании, как заметил экономист, хотят иметь доходность от продажи нефтепродуктов внутри России, сопоставимую с доходностью от продажи за границу.

«Но поскольку рубль слабый, то пропорционально тому, насколько рубль ослаб, им необходимо поднять внутренние цены, — добавил Хестанов. — А путём административного давления можно на определённый момент добиться сдерживания роста цен, но это именно временные меры, причем оборотной стороной таких действий станет то, что наши нефтяные компании потеряют интерес к модернизации НПЗ, а ведь правительство годами стимулирует предприятия к тому, чтобы они больше продавали не сырой нефти, а готовых нефтепродуктов, поскольку добавленная стоимость там гораздо выше».

Кроме того, Хестанов предположил, что в дальней перспективе цены на топливо в РФ приблизятся к европейским.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам главы Минэнерго Александра Новака, заградительные пошлины на экспорт нефти в отношении российских компаний будут применены лишь в качестве крайней меры — если предприятия нефтяной сферы не выполнят своих обязательств по сдерживанию внутренних цен на бензин.

Министр пообещал, что в том случае, если розничные цены на топливо в России «будут держаться», а нефтяные компании «будут выполнять свои обязательства», применения таких экстренных мер, как пошлины на экспорт нефти, можно не ждать.

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