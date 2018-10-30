ЦБ зафиксировал снижение инфляционных ожиданий в октябре

Москва, , 16:39 — REGNUM Инфляционные ожидания населения России на ближайшие 12 месяцев в октябре снизились на 0,8% и составили 9,3% после 10,1% в сентябре. Такие данные приводятся в новом обзоре Банка России «Инфляционные ожидания и потребительские настроения».

Аналитики ЦБ отмечают, что инфляционные ожидания снизились «в основном из-за уменьшения обеспокоенности населения возросшими ценами на бензин», отчасти повлияла на это и стабилизация курса рубля.

В то же время отмечается, что, несмотря на достаточно существенное снижение, показатель пока не вернулся к уровням начала 2018 года. В мае ожидания населения резко увеличились после всплеска цен на бензин.

«Ожидания населения с мая сохраняются на повышенном уровне, на который они вышли после всплеска цен на бензин», — говорится в обзоре.

В ЦБ также полагают, что снижение инфляционных ожиданий в октябре может оказаться неустойчивым, так как они «остаются очень чувствительными к росту цен на отдельные товары и к разовым событиям».