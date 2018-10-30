Вице-премьер Борисов сказал, куда РФ вложит деньги на Кубе

Москва, , 17:04 — REGNUM Россия имеет долгосрочные стратегические интересы в Латинской Америке, на Кубе — в частности, заявил 30 октября вице-премьер Юрий Борисов на форуме «ЭкспоКуба» под Гаваной. Об этом сообщает сайт правительства РФ.

По его словам, основные вложения идут «в крупнейшие инфраструктурные проекты».

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«Это не желание заработать сиюминутную прибыль, это партнерские проекты на года. Они будут определять экономику Кубы в ближайшие десятилетия», — заявил Борисов.

При этом Россия готова предложить странам Латинской Америки разработки и технологии в таких сферах, как энергетика, включая атомную, тяжелое машиностроение, авиационную и вертолетную промышленность, биофармацефтику, телекоммуникации и космос.

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Вице-премьер призвал российских предпринимателей активно продвигать свои проекты.

29−30 октября на Кубе проходит заседание межправительственной комиссии двух стран по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

Напомним, 30 октября стало известно, что правительство РФ одобрило проект соглашения с Кубой о сотрудничестве в восстановлении и модернизации железных дорог страны. Договор планируют подписать ООО «РЖД Интернешнл» и Союз железных дорог «Железные дороги Кубы». Действие документа рассчитано на 10 лет, до 31 декабря 2028 года, и далее может быть продлен.

Также 30 октября стало известно, что президент РФ Владимир Путин 2 ноября проведёт встречу с председателем Государственного совета и Совета министров Республики Куба Мигелем Диас-Канелем Бермудесом.