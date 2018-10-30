«Дельта Констракшн»: Ярославский фонд капремонта вершит политическую месть

Ярославль, , 17:10 — REGNUM Компания «Дельта Констракшн», которую ярославский фонд капремонта пытается внести в реестр недобросовестных подрядчиков, заявила о политической подоплеке действий фонда. Об этом представитель фирмы сказал на заседании комиссии регионального УФАС по этому вопросу, которое состоялось 30 октября. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM, присутствовавший на заседании комиссии.

Интересы «Дельты Констракшн» представлял бывший заместитель руководителя Ярославского УФАС Михаил Завьялов. Он дал понять, что претензии фонда связаны с переменами в руководстве Ярославской области.

На самом деле истинной целью деятельности фонда является не защита интересов граждан, а политическое давление на «Дельту», направленное на то, чтобы обеспечить неучастие нашей группы компаний в торгах на 2019-й и последующие годы. Мы хотим указать комиссии, что имеет место политический элемент, который не должен влиять на антимонопольную службу, которая находится над схваткой. Не секрет, это следует из официальных документов, что лицом, связанным с «Дельтой», был помощник председателя правительства Ярославской области (вероятно, бывший заместитель председателя правительства Виталия Ткаченко Павел Юхвидин). И теперь, когда он больше не занимает эту должность, осуществляется политическая месть и выдавливание связанных с ним компаний из Ярославской области», — заявил на заседании комиссии представитель ООО «Дельта Констракшн» Михаил Завьялов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, фонд капремонта расторг в одностороннем порядке договор с компанией на ремонт крыш домов на улице Лучезарной 2 и 4. Эти дома компания должна была отремонтировать еще в 2017 году. Однако работы были не сделаны и перенесены на 2018 год. По соглашению фонда и «Дельты», ремонт крыш должен был завершиться в мае 2018 года. Но фирма не выполнила и этот срок. При этом старая кровля была демонтирована, закрыта пленкой, которая не спасла жителей от протечек. Комиссия мэрии Ярославля признала ситуацию аварийной. Фонд расторг договор с «Дельтой» в одностороннем порядке и направил документы в ФАС о включении организации в реестр недобросовестных.

Однако представитель «Дельты» заявил, что фонд капремонта якобы продлил сроки выполнения работ до конца октября. В комиссию «Дельта» представила график, подписанный бывшим директором фонда Эдуардом Потаповым и скрепленный печатью фонда. Начальник юридического отдела фонда капремонта Елена Козлова на заседании комиссии сказала, что в фонде ничего не знают об этом графике, кроме того, он оформлен с нарушениями. Потапов уволился в июле и проверить, было ли такое согласование, теперь невозможно.

Представитель «Дельты» заявил, что субсубподрядчик ООО «Система» готова была выйти на объект и сделать крыши до конца октября, но фонд якобы не позволил этого сделать, а потом «украл» субсубподрядчика, заключив с ним напрямую договор на ремонт крыш на Лучезарной.

Фонд эти претензии не признает, говоря о том, что нарушения «Дельтой» условий договора носило системный характер.

«Было 100 многоквартирных домов, подрядчик не справлялся с взятыми на себя обязательствами, часть объектов была перенесена с 2017 года на 2018, часть осталась не перенесенной. Мы пытались урегулировать эту ситуацию и расторгали договоры по соглашению сторон», — сказала начальник юридического отдела ярославского фонда капремонта Елена Козлова.

По данным «Дельты», из 100 объектов (сумма контрактов составляла 270 млн рублей) компания завершила работы на 56. По 13 объектам договоры были расторгнуты по соглашению сторон. Еще 10 домов готовы, но фонд якобы отказывается подписывать акты выполненных работ.

Председатель комиссии УФАС спросила у фонда, почему в этом случае фонд не заявлял претензии раньше, не расторгал договоры в одностороннем порядке и не пытался заявить о недобросовестности подрядчика. Представитель фонда не смогла дать четкого ответа на этот вопрос. Но пояснила, что после случая с домами на Лучезарной фонд направил «Дельте» новые уведомления на расторжение в одностороннем порядке, после чего компания подписала ранее высланные проекты соглашений о расторжении договоров по соглашению сторон.

Ярославские СМИ и ИА REGNUM не раз писало о проблемах, связанных с выполнением «Дельтой» своих обязательств по капитальному ремонту. Видимо, действительно, ранее компания пользовалась особенным «расположением» ярославского фонда капремонта, которое пропало после увольнения директора фонда Эдуарда Потапова, ухода с поста помощника Виталия Ткаченко Павла Юхвидина и увольнения самого Ткаченко. Это косвенно подтвердил на заседании комиссии и Михаил Завьялов.

До определенного момента отсутствовали какие-либо претензии, а с какого-то момента претензии приняли лавинообразный характер», — заявил он.

Представитель фонда капремонта озвучила на заседании комиссии еще одну интересную подробность. По ее словам, в первом полугодии у «Дельты Констракшн» отсутствовала банковская гарантия, обязательная при исполнении госконтрактов. Но представители «Дельты» с этим не согласились.

Стоит отметить тот факт, что впервые в Ярославской области компания-подрядчик открыто призналась в своей связи с бывшими руководителями региона. Интересно, как повлияли эти связи на сам факт получения крупных контрактов со стороны фонда капремонта?

После двух заседаний комиссия УФАС так и не вынесла решения. Заседание вновь было отложено. ИА REGNUM будет следить за развитием событий.

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