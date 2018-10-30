В Госдуме производителей продуктов питания обвинили в шантаже

Москва, , 16:02 — REGNUM Глава комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов («Единая Россия») назвал шантажом предупреждение производителей продуктов питания о повышении цен в связи с повышением ставки экологического сбора.

«Назвать это можно только шантажом», — отметил Бурматов в соцсети.

Он обратил внимание на то, что экологический сбор платят только те производители и импортеры, которые сами не перерабатывают свою упаковку.

«Другими словами, (производители) хотят зарабатывать на продаже продукции и обязать граждан платить за утилизацию своей же упаковки, тары и т. д. Удобно? Наверное, да, с точки зрения бизнеса. Справедливо? Однозначно, нет», — полагает он.

Бурматов настаивает на введении штрафов за неуплату экологического сбора.

«Надо обязательно вводить административную ответственность за неуплату экологического сбора. Сейчас это фактически добровольный платеж, и максимум, что грозит за отказ от него — претензия Росприроднадзора. Мне кажется, нужны более строгие санкции», — отметил парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, производители продуктов питания и напитков предупредили правительство РФ о возможном росте цен из-за планов Минприроды повысить ставки экологического сбора. В планах министерства также установить штрафы за неуплату такого сбора.

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