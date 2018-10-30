Тимошенко: Санкций против РФ несовместимы с «Северным потоком —2»

Киев, , 16:00 — REGNUM Газопровод «Северный поток — 2», который строится в обход Украины, несовместим с курсом на противодействие России путём санкций. Такое заявление сегодня, 30 октября, на форуме «Новая стратегия мира и безопасности» в Киеве сделала бывший премьер-министр Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

Читайте также: Порошенко назвал строительство «Северного потока — 2» «бессмысленным»

Она отметила необходимость усиления политики санкций в отношении России, как «одного из шагов к миру» на Украине.

«Санкции, которые действуют против российских предприятий и элиты, нужны, и они действуют. Но их недостаточно», — цитирует «ПолитНавигатор» слова политика.

Также Тимошенко уверена, что курс на усиление санкций против России несовместим со строительством «Северного потока — 2» и других подобных проектов.

«Они помогают агрессору легализовать войну. И это значительно ослабляет весь мир», — сказала Тимошенко.

Как сообщало ИА REGNUM, проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода, общая мощность которых составил 55 млрд кубометров газа в год. Они протянутся через территориальные или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии через Балтийское море.

Читайте также: «Северный поток —2» не остановить — украинские эксперты

Украина активно выступает против строительства «Северного потока — 2». В Киеве уже подсчитали убытки, которые понесёт страна в случае его запуска. По заявлению главы правления компании «Нафтогаз» Андрея Коболева, Украина утратит 3% ВВП. Он также добавил, что остановка строительства трубопровода является для Украины вопросом выживания.

Читайте ранее в этом сюжете: В Киеве подсчитали убытки от «Северного потока — 2»