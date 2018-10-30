Рубль укрепился к доллару на 0,19%, к евро — на 0,35%

Москва, , 15:50 — REGNUM Торговая сессия 30 октября открылась укреплением российского рубля. Днем российская валюта укреплялась к американской на 0,19% и к европейской на 0,35%. В паре с долларом рубль торговался на отметке 65,70, в паре с евро — на отметке 74,70, заявила корреспонденту ИА REGNUM финансовый консультант TeleTrade (ООО «ТелетрейдБел») Жанна Кулакова.

«Интересно, что при этом факторов давления на рубль прослеживается больше, чем факторов поддержки. Так, цены на нефть вновь корректируются после незначительного роста накануне. Относительно крепкий рубль на фоне относительно дешевой нефти привели к заметному снижению рублевой цены на нефть Urals, что не идет на пользу российскому бюджету», — отметила эксперт.

Закончился очередной налоговый период, а в ближайшие недели по российскому рынку может пройти волна конвертаций дивидендных выплат в иностранную валюту. Кроме того, трудности переживает китайский юань — и он вполне способен «потянуть» за собой российский рубль. Политические риски для рубля, связанные с санкциями, тоже никто не отменял.

«В пользу рубля говорит разве что «ястребиная» риторика ЦБ РФ — 26 октября регулятор дал понять, что готов к дальнейшему повышению процентных ставок. Однако одного этого фактора едва ли будет достаточно для устойчивого укрепления рубля. С высокой долей вероятности можно прогнозировать умеренное падение российской валюты уже в ближайшее время. Возможный диапазон колебаний курса рубля к доллару 31 октября составит 65−66,50, курса рубля к евро — 74−75,50», — считает Кулакова.

Читайте также: Рубль не уступает доллару отметку 66