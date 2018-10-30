Минтруд РФ: регионы должны контролировать выдачу льготной ипотеки

Москва, , 15:48 — REGNUM Власти российских регионов должны взять под контроль процесс выдачи льготных ипотечных кредитом семьям с двумя и более детьми. Об этом в ходе заседания правительственной комиссии по региональному развитию заявил глава Минтруда РФ Максим Топилин.

По словам министра, средства поддержки семьям с двумя и более детьми заложены в национальный проект «Демография». Топилин подчеркнул, что региональные власти обязаны обратить внимание на указанную программу и проследить, чтобы получению таких кредитов не ставились препоны на местном уровне.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 октября стало известно, что льготные ипотечные кредиты по ставке 6% годовых продолжат выдавать российским семьям до 2024 года. Об этом заявили в секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой.

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