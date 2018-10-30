Костромские власти хотят разгрузить дороги

Кострома, , 15:41 — REGNUM Костромские власти разрабатывают новые схемы движения транспорта в областном центре, сообщает пресс-служба губернатора области. Местные власти надеются, что новые схемы снизят нагрузку на дорогах Костромы с интенсивным движением.

В первую очередь планируется улучшить пропускную способность улицы Советской, Магистральной, перекрестка Советской, Подлипаева и Ивана Сусанина: демонтировать левые дополнительные секции светофоров, перенастроить светофоры и разрешить правый поворот с улицы Советской для частного транспорта. Также местные чиновники предлагают ликвидировать нерегулируемые пешеходные переходы, установить барьерные ограждения и более активно использовать подземные тоннели на подъезде к мосту через Волгу.

В следующем году в городе хотят заменить дорожные контроллеры. Новые светофорные модули с GPRS-модемами, смогут обеспечить режим «зеленая волна» для транспортного потока, которым можно будет управлять вручную. Также с начала 2019 года в регионе обещают создать новое подразделение, которое займётся организацией управления дорожного движения и строительства новых дорог.

По словам главы городской администрации Алексея Смирнова, компания «Безопасные дороги Костромской области» приступит к реализации проекта автоматической системы управления дорожным движением, совмещенной с системой фото‑ и видеофиксации нарушений.

«Предполагается, что пилотным станет перекрёсток улиц Советской и Титова. Инвестор модернизирует светофорный объект, установит оборудование контроля дорожной обстановки и выведет сигнал в Центр управления дорожным движением. Затраты составят около 10 миллионов рублей», — сообщает пресс-служба.

Глава региона Сергей Ситников отметил, что если «эти идеи не сверхзатратные, их можно реализовать».

ИА REGNUM напоминает, что в Костроме появятся новые улицы общей протяженностью около 850 метров. На новые улицы в микрорайоне Новый город будет потрачено почти 41 миллион рублей из федерального, областного и городского бюджетов. Местные власти обещают завершить строительство дорог до конца текущего года.