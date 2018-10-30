Австрия готовит удар по Литве – страна может потерять до 3% от ВВП

Вильнюс, , 15:40 — REGNUM Литва может потерять до 3% от ВВП из-за введения в Евросоюзе требования по возврату грузовиков в страну регистрации. Такое требование лоббирует Австрия, которая председательствует в ЕС. Это предложение сейчас обсуждается в Еврокомиссии, а принято может быть уже 3 декабря.

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 30 октября, по мнению министра транспорта и коммуникаций Рокаса Масюлиса, литовский сектор грузоперевозок в случае введения такой меры потеряет гибкость. Об этом он сказал сегодня на встрече с еврокомиссаром по вопросам транспорта и мобильности Виолеттой Булк.

Более категорично высказалась ассоциация грузоперевозок Литвы Linava, представители которой в интервью агентству BNS сказали, что Литва потеряет порядка 3% ВВП, если такое решение будет принято.

Отметим также, что это не первая протекционистская мера стран Западной Европы — ранее Германия, Франция и некоторые другие страны ЕС обязали компании грузоперевозчиков оплачивать командировочные водителям, которые проезжают по территории их стран, согласно своим нормам, которые гораздо выше, чем в странах Восточной Европы, что сразу снизило конкурентоспособность литовских перевозчиков и увеличило затраты местных транспортных предприятий. Позже появилось обязательство останавливаться в гостиницах по пути следования и запрета отдыхать в грузовиках. Литовские протесты не привели к желаемому результату.

Против инициативы Австрии также выступают другие страны Прибалтики, Польша, а также самой западной части Европы — Испания и Португалия.